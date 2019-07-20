“إنستغرام” يتعرض لهجوم حاد بسبب صور بشعة

الصباح الجديد – وكالات:

تعرض موقع “إنستغرام” لهجوم حاد من جانب العديد من مستخدميه بعد نشره صورا بشعة لجثة فتاة تعرضت للقتل.

ويواجه الموقع الشهير التابع لشركة “فيس بوك”، انتقادات واسعة، بعد سماحه بنشر صور لجثة فتاة مراهقة، تدعى بيانكا ديفينز، تبلغ من العمر 17 عاما، وفقا لشبكة “إيه بي سي” الأميركية.

وكتبت زوجة والد ديفينز، عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، أن صور مقتلها ستظل قابعة في ذهنها كلما تذكرتها، وذلك بسبب بشاعتها؛ وقالت “هذه الصور تطاردني كلما أغمضت عيني”.

وتعرضت ديفينز للقتل على يد شاب، هو براندون كلارك، الذي تعرفت عليه عبر “إنستغرام” قبل شهرين، ويبلغ 21 عاما، وقتلها وقام بمشاركة صور جثتها عبر “إنستغرام” و”سناب شات” وموقع الألعاب “ديسكورد”.

وقالت شرطة مدينة يوتيكا الأميركية، إنها توصلت لـ”كلارك” بعد نشره للصور، ووجهت له تهمة القتل من الدرجة الثانية.

وعندما أبلغ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن رواج صور جثة الفتاة المقتولة، كان رد “إنستغرام” وقتها “بأنه تم مراجعتها من قبل الإدارة وهي لا تخالف سياسات المحتوى الخاص به”.