هيفاء وهبي تستعد لتصوير فيلم “عقد الخواجة”

الصباح الجديد – وكالات:

بعد فترة انقطاع عن السّاحة الفنية بسبب الوعكة الصحية التي ألمّت بها، كشفت وسائل إعلام مصرية أنّ النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تُتهيأ لعودتها إلى السّينما المصرية بعد غياب خمس سنوات من خلال فيلم جديد بعنوان “عقد الخواجة”.

وتُشير معلومات صحفية إلى أن الفيلم الذي يجري التحضير له سيخرجه النجم المصري محمد حماقي الذي سيقوم بأولى تجاربه الإخراجية.

صُنّاع العمل رشحوا كل من الممثل أحمد الفيشاوي وأحمد داوود للوقوف أمام النجمة اللبنانية، ومن المفترض يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام المقبل.

وكشف المؤلف أمين جمال في تصريح صحفي، أن أحداث فيلم “عقد الخواجة” تدور في إطار من الآكشن والمغامرات التي لم تُعرض من قبل في السّينما المصرية، مضيفًا أن 80% من أحداث الفيلم سيتم تصويرها خارج مصر.