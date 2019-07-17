التجارة كميات الحنطة المسوقة في نينوى تجاوزت الـ (450) الف طن

المتسلمة في مراكز كركوك التسويقية (387) الفا

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت وزارة التجارة استمرار عمليات المتابعة والتدقيق لحملة التسويق المتواصلة في الموصل وقيام وفد يمثل دائرة الرقابة التجارية وشركة تجارة الحبوب بزيارة مراكز التسويق للاطلاع ميدانيا على الحملة.

واوضحت الوزارة في بيان لها تسلمت « الصباح الجديد» نسخة منه أن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ومدير عام دائرة الرقابة التجارية وقسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة التجارة زار المراكز التسويقية في محافظة نينوى لمتابعة سير العملية التسويقية في المحافظة وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه الحملة التسويقية في المحافظة للموسم التسويقي الحالي.

وقال مدير عام شركة تجارة الحبوب نعيم محيسن جبر أن تلك الجولات الميدانية تأتي لمتابعة عمل المراكز التسويقية وضرورة المتابعة المستمرة ومواكبة تسلم الحنطة منذ بداية الموسم التسويقي الذي بدأ في المحافظة منذ التاسع من شهر حزيران الماضي .

واضاف المدير العام أن أجمالي الكميات المتسلمة من الحنطة المحلية في جميع المراكز التسويقية التابعة للمحافظة بلغت ٤٥٠ الف طن لغاية 11 من شهر تموز الجاري حيث توزعت تلك الكميات مابين حنطة محلية أولى وثانية وثالثة .

ولفت المدير العام الى أن تلك الكميات يتم تسلمها في المراكز التسويقية المعتمدة في المحافظة وهي سايلو الموصل وسايلو بازوايا وسايلو الوائلية وسايلو تلعفر وسايلو مخمور وكل من ساحة الموصل وساحة مشيرفة .

واشار المدير العام الى أنه من المتوقع أن يصل أجمالي الكميات المسوقة في المراكز التسويقية إلى ٦٠٠ ألف طن لهذا الموسم ومن المؤمل أفتتاح ساحة روفيا بالقرب من ساحة مشيرفة وذلك لفك الاختناقات وتقليل الزخم على بقية مواقع التسلم .

من جانبه قال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة علي زهير أن الكميات المتسلمة من الحنطة المحلية خضعت للفحوصات المختبرية بعد أخذ العينات وسحب النماذج وتحديد نوعها قبل تسلمها من الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة .

واكد مدير عام الدائرة أستبعاد كميات الحنطة غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في الخطة التسويقية للموسم الحالي وذلك بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة او زيادة نسبة الشعير او الزيوان فيها ، موضحاً أن عملية دفع مستحقات الحنطة للفلاحين تجري بأنسيابية عالية ولا تتجاوز مدة انجاز المعاملة وتحرير الصكوك اكثر من ثلاثة أيام بعد تسلم المعاملات من الفلاحين وتدقيقها من قبل المحاسبين في المراكز التسويقية حيث يتم تنظيمها على وفق التسلسل وبحسب الأولوية.

على صعيد متصل اعلنت وزارة التجارة ان الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين في مراكز التسلم لمحافظة كركوك تجاوزت 387 الف طن من الحنطة المحلية فيما تواصل المراكز التسويقية التابعة لفرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك تسلم كميات الحنطة المحلية المسوقة من المزارعين والفلاحين للموسم الحالي 2019.

واوضح المدير العام للشركة ان عمليات الاشراف والمتابعة في المراكز التسويقية في المحافظة مستمرة بهدف تحقيق تماس مع العاملين والفلاحين وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجههم في اثناء عملية تسليم المحصول ، مشيرا الى المتابعة المستمرة والزيارات الىى المراكز التسويقية في الطوز وكلار وتازة وكركوك للاطلاع على مراحل التدقيق والفحوصات المختبرية من خلال سحب النماذج وتحليلها وتفريغها في المخازن المخصصة .

وكشف مدير عام الشركة ان اجمالي الكميات المسوقة للمراكز التسويقية في كركوك تجاوزت (387) الف طن من الحنطة المحلية.