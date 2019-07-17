مدير الاعمار الهندسي تطلع على سير العمل لموقع الورش الانتاجية في بغداد

جاسم كريم الطائي

أطلعت مدير عام دائرة الاعمار الهندسي أحدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المهندسة آسيا محمد حسن على سير العمل بموقع الورش الانتاجية في بغداد.

وقالت مديرة عام الدائرة خلال جولتها الميدانية وبحضور معاون مدير عام الدائرة المهندس محمد حيدر الساكني ومدير قسم ألآليات والورش التخصصية المهندس ستار جبار ومدير قسم المخازن مجيد حميد ان موقع الورش الانتاجية في العامرية من المواقع المهمة في الدائرة لما تمتلكه من ملاكات فنية وهندسية وحرفية ذات كفاءة عالية فضلا عن وجود مكائن ومعدات تخصصية تخص أعمال النجارة والحدادة والالمنيوم.

وأضافت مدير عام الدائرة أنه تم ألاطلاع على سير العمل والاستماع الى أهم أحتياجات الموقع والمشكلات التي تواجه العمل والعاملين لغرض أيجاد الحلول المناسبة لها ، مؤكدة ان هناك أهتماما ومتابعة مباشرة الوزارة لعمل هذه الورش وأمكانية النهوض بها لرفد جميع المشاريع التي تقوم الوزارة والوزارات الاخرى بتنفيذها بالابواب الخشبية والحديدية والالمنيوم والشبابيك الحديدية والالمنيوم اضافة الى جميع أعمال الحدادة والنجارة.

فيما أشار معاون مدير عام الدائرة الدكتور محمد حيدر الساكني أن الورش الانتاجية تم تنفيذها على ارض مساحتها عشرة دونمات ، مبيناً ان الموقع يضم اربع مسقفات وزعت على وفق الحاجة لتشمل اعمال الالمنيوم والحدادة والنجارة أضافة الى وحدة المخازنوالابنية الخدمية الملحقة بها وأوضح ان الدائرة وضعت عددا من المقترحات أمام الوزارة لتطوير وأستغلال وأستثمار أمكانيات هذه الملاكات والمهارات المدربة سواء كانت الهندسية أو الفنية أو الحرفية ، فيما اشار مدير قسم ألآليات والورش التخصصية المهندس ستار جبار الى ان الدائرة تمتلك أمكانيات وملاكات مهمة في قسم الانتاج والتي تم تدريبها على جميع الاعمال التي تحتاج الى حرفية عالية .

واكد المهندس جبار ان الدائرة ستكون على استعداد لتلبية كافة متطلبات الشركات والوزارات الاخرى التي تقوم بتنفيذ المشاريع ولاعمال الحدادة والنجارة بعد تأمين عدد من المتطلبات التي بامكانها النهوض بعمل هذه الورش.