الالكترونية تباشر نصب نماذج لتراكيب الانارة الموفرة للطاقة في شوارع بغداد

ديالى تجهز كهرباء النجف وبابل والشمال بالمحولات

بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنت الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن سعيها لتجهيز شركة توزيع كهرباء بغداد بالانارة الموفرة للطاقة (اللد) في ضوء خطة وزارة الكهرباء لترشيد استهلاك الطاقة.

وافصح مدير عام الشركة المهندس سعدي هاشم قاسم عن مباشرة الملاكات الهندسية في مصنع منظومات الانارة الموفرة للطاقة الكهربائية في الشركة وبالتنسيق مع الملاكات الهندسية والفنية في قسم الانارة المركزي لشركة توزيع كهرباء بغداد بنصب نماذج لتراكيب الانارة الموفرة للطاقة ضمن نطاق شبكة توزيع كهرباء الصدر شارع ابو طالب .

واشار مدير عام الشركة الى ان هذه التراكيب تم نصبها على ارتفاع (15) مترا وقوة الانارة (188) واطا وقد نالت استحسان الجهة المستفيدة عند التشغيل التجريبي ، لافتا الى ان الشركة بصدد اكمال الموافقات الاصولية لغرض التعاقد والاتفاق على تجهيز الكميات والمواصفات المطلوبة ، وأن الشركة سبق لها التعاقد مع جهات مختلفة من بينها كهرباء الجنوب وكهرباء بغداد من خلال نصب تراكيب الانارة في شارع النقابات في المنصور ومن ساحة كهرمانة الى ساحة الفردوس.

ولفت المدير العام الى ان الشركة تمتلك مصنعا متكاملا لمنظومات الانارة المتجددة على وفق عقد الشراكة مع الشركة الاردنية للصناعات الحديثة وكلاء شركة شريدر العالمية والتي تعد صديقة للبيئة ولها دور فعال في تقليل استهلاك الطاقة بعمر تشغيلي اكثر من (50) الف ساعة وتوفير طاقة بحدود (70%) مع قوة انارة اشد وعدم التأثر بدرجات الحرارة المرتفعة الى جانب الجمالية كونها تتوفر بتصاميم واشكال مختلفة تواكب متطلبات العصر مقارنة بالاضاءة التقليدية. وابدى المدير العام استعداد وامكانية الشركة للتعاون والتعاقد مع الجهات الراغبة لغرض تجهيزها بتراكيب الانارة الموفرة للطاقة بالكميات والمواعيد المحددة لامتلاكها الملاكات المؤهلة وذات الخبرة في هذا المجال.

من جانب اخر وقعت شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقودا جديدة مع كهرباء النجف الاشرف وبابل والشمال لتجهيزهما بالمزيد من المحولات الكهربائية متعددة السعات. وقال مدير عام الشركة المهندس عبدالرسول محمد عارف أن شركته وقعت عقدين مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط فرع توزيع كهرباء النجف الاشرف لتجهيزها بـ(24) محولة توزيع متعددة السعات ، لافتا الى ان العقد الاول يتضمن تجهيز الشركة المذكورة بـ(14) محولة توزيع سعة (250/11) كي في اي فيما يتضمن العقد الثاني تجهيز (10) محولات توزيع سعة (400/11) كي في اي وخلال فترة (14) يوما من تاريخ توقيع العقد.

واضاف المدير العام بان الشركة وقعت ايضا عقدين مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط فرع توزيع كهرباء بابل لتجهيزها بـ(24) محولة توزيع متعددة السعات ، مشيرا الى ان العقد الاول يتضمن تجهيز الشركة المذكورة بـ(14) محولة توزيع سعة (250/11) كي في اي فيما يتضمن العقد الثاني تجهيز (10) محولات توزيع سعة (400/11) كي في اي وبالفترة المحددة نفسها للتجهيز في العقد المذكور ، لافتا الى ان الشركة ابرمت ايضا عقدا مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال لتجهيزها بـ(500) محولة توزيع متعددة السعات حيث يقضي العقد بتجهيز (431) محولة توزيع سعة (250/11) كي في أي و(69) محولة سعة (400/11) كي في أي وعلى دفعات.