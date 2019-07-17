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الاستخبارات العسكرية تضبط اسلحة متنوعة غربي الموصل

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،الاربعاء، ضبط مجموعة من العبوات الناسفة وأشرطة العتاد وكمية من مادة TNT بالإضافة إلى صواعق تفجير كهربائية وبطاريات تستخدم للتفجير غربي الموصل.

وذكرت المديرة في بيان تلقت ” العراق اليوم ” نسخة منه، إن” مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٢١، تمكنت اليوم، من مداهمة إحدى المضافات التابعة لداعش في قرية شيخ ابراهيم غربي الموصل”.

واضاف البيان، أن” المفارز ضبطت ٩ حاويات عتاد ١٢،٥ ملم ومجموعة من العبوات الناسفة وأشرطة عتاد وكمية من مادة TNT بالإضافة إلى صواعق تفجير كهربائية”

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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