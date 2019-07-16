غدير منذر .. طموحات الفوز بأوسمة رياضة المبارزة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالت لاعبة المنتخب الوطني بالمبارزة، غدير منذر، ان حصولها على الوسام الذهبي في فعالية السيف العربي ضمن بطولة التحدي التي نظمها الاتحاد المركزي للعبة مؤخراً، يدفعها لتحقيق إلى الافضل في مسيرتها برياضة السيوف التي التحقت فيها وتؤدي التدريبات المنتظمة بمتابعة من والدها الرياضي السابق، منذر الحسيني، ودعم رئيس اتحاد المبارزة المركزي، زياد حسن، وجهود كبيرة لمدربيها الذين يشرفون على اعدادها للبطولات، وهم المشرفة سحر احمد، والمدربين بلال قاسم ورعد قاسم وصلاح حسن.

واضاف في حديثها لـ ” الصباح الجديد”: كانت المنافسة جميلة جداً في بطولة التحدي التي اقيمت في قاعة المركز التدريبي لاتحاد اللعبة في المدينة الشبابية، فقد اشتركت فيها لاعبات يمثلن أندية عدة بينها الجيش والاتصالات والأرمني والعدالة وديالى، واستمرت 3 ايام، إلى جانب منافسات لفئة الرجال الذين اشتركوا في أندية عدة وضمن منافسات مثيرة.

واوضحت اللاعبة غدير، انها تصدرت ترتيب فرق مجموعتها لتنتقل إلى دور الـ 16 وفازت على زميلتها اللاعبة ضحى محمد من نادي ديالى، وبعدها تفوقت على اللاعبة مينا عزيز في دور الثمانية، ثم فازت على اللاعبة شمس عزيز في دور نصف النهائي، وفي الختام نجحت في الفوز على اللاعبة نرجس أحمد بنتيجة 15/7 لتحصد الوسام الذهبي.

واكدت ان التفوق في البطولات المحلية يسهم في زيادة فرصتها في تمثيل العراق ضمن البطولات الخارجية التي يحرص اتحاد اللعبة على المشاركة فيها، إلى جانب حرصه على اشراك المنتخبات بجميع فئاتها في معسكرات تدريبية محلية وخارجية والعمل على استقطاب الكفاءات التدريبية المحترفة لتطوير قاعدة رياضة المبارزة في العراق وهذه خطوات ايجابية ترتقي باللعبة وتؤكد ان مستقبلاً كبيراً ينتظر اللاعبين في رياضة المبارزة، سيما في ضوء الاهتمام الكبير من اتحاد اللعبة، والمتابعة الميدانية لرئيس الاتحاد، زياد حسن، وبقية اعضاء الاتحاد الذين يعملون على تشجيع ومؤازرة اللاعبين، إلى جانب الدعم المتواصل من اهالي اللاعبات الذين يحرصون على دعم بناتهم في التدريبات والحضور لتشجيعهن والعمل على مساندة اتحاد المبارزة المركزي، وايضا لا ننسى دور المشرفة على المنتخبات النسوية في الاتحاد، سحر احمد، التي تتعامل مع اللاعبات بمنزلة بناتها وهذا يشجع اللاعبات على المضي في مسيرة الإبداع والتألق والعمل على كسب النجاح واعتلاء منصات التتويج في رياضة السيوف.

يشار إلى ان غدير، التحقت بداية مسيرتها في اللعبة بالنادي الأرمني تحت اشراف المدرب رعد الشيخلي والمشرفة سحر احمد، بعد نصيحة تلقتها من استاذ التربية الرياضية الدكتور صباح نوري الذي اشرف على دراستها في المرحلة الاولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد، ثم انتقلت بدعوة من مدربتها، سحر احمد، إلى التدريب في اتحاد المبارزة باشراف المدربان بلال قاسم ورعد قاسم الكناني، واشتركت في التدريبات بجد، وحصلت على ألقاب ضمن بطولة العراق، وشاركت مع المنتخب الوطني النسوي في المعسكر التدريبي الذي اقيم في اذربيجان، وهي مرشحة لتمثيل المنتخب في اكثر من بطولة مقبلة بينها العرب وآسيا.