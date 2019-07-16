طاولة الصناعة تحصد لقب الأندية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أحرز فريق نادي الصناعة لقب دوري أندية العراق بكرة في المنافسات التي ضيفتها محافظة السليمانية، وحل فريق الصناعة اولاً في البطولة بعد تفوقه على فريق السليمانية بنتيجة 3 ـ 1، فيما حصل فريق الجيش على المركز الثالث من بين 16 فريقا من بغداد وشتى المحافظات.

وقال مدرب فريق نادي الصناعة لكرة الطاولة، علي فاضل، أنه سعيد بتحقيق أول لقب لفريقه بكرة الطاولة، وأتي بعد جهد كبير للاعبين ومحمود عبد الكريم وحسين علي وحيدر سليم ومحمد زياد وحسين علي عطية، إلى جانب مساندة مشرف الفريق كريم زامل الذي يشكل حلقة وصل فعالة بين الفريق وبين إدارة النادي التي كانت متواصلة في تقديم دعمها للفريق من أجل الفوز باللقب.

واضاف: لقد كانت المنافسة على درجة عالية من الإثارة والندية، لكن لاعبي نادي الصناعة حسموا الفوز بالمباراة الفاصلة امام فريق السليمانية مضيف البطولة، والفوز باللقب يؤكد مقدرة نادي الصناعة العالية برية كرة الطاولة التي يملك فيها النادي قاعدة من اللاعبين الشباب والمتقدمين وجميع الفئات العمرية الأخرى ولكلا الجنسين.