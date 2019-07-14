عودة 423 نازحا من المخيمات الى مناطق سكناهم في نينوى

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الاحد، عن عودة 423 نازحا خلال الاسبوع الماضي من المخيمات إلى مناطق سكناهم الأصلية في محافظة نينوى.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة خصصت حافلات لنقل النازحين الذين يرغبون بالعودة الى مناطقهم في محافظة نينوى”، مبينا انه “تم ايضا تخصيص شاحنات لنقل أثاثهم”.

واضاف جهاكير ان “مخيمات الخازر وحسن شام شهدت عودت 142 نازحا فيما شهدت مخيمات الجدعة وحمام العليل ومدرج المطار جنوبي الموصل عودت 281 نازحا”.

وتابع ان “هؤلاء النازحين عادوا الى مناطقهم في البعاج وتلعفر وتل عبطة والمحلبية وحميدات وكراج الشمال والنهروان والقوسيات وقرية تويم وحي الجزائر والكرامة بالإضافة الى داخل مركز الموصل”، لافتا الى “استمرار عودة العوائل النازحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نينوى”.