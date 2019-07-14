محافظة إيرانية تعلن استعدادها للمشاركة في بناء المساكن بالعراق

بغداد – الصباح الجديد

اكد محافظ العاصمة الايرانية طهران “انوشيروان محسني بندبي” استعداد الجمهورية الاسلامية لتعزيز العلاقات مع العراق في شتى المجالات، معلنا استعداد محافظته للمشاركة في بناء المساكن في العراق.

وقال محافظ طهران “محسني” خلال اجتماع مشترك مع سفير العراق لدى ايران سعد جواد قنديل، إن “محافظة طهران لديها أكثر الخريجين في الفروع الهندسية، وبامكان العراق الاستفادة من هذه الطاقات”.

وتابع قائلا: “كما ان محافظة طهران لديها الاستعداد للمشاركة في بناء المساكن في العراق”.

واعتبر تعيين السفير العراقي الحالي في ايران والذي عمل سابقا في عدة دول اوروبية ، “مؤشرا على الاهمية الاستراتيجية بين ايران والعراق”.

واعرب محافظ طهران عن “امله في تنمية العلاقات بين ايران والعراق في شتى المجالات اكثر من ذي قبل”.

واضاف “محسني” ان “الهدف الرئيسي من عقد هذا الاجتماع هو اتخاذ التدابير اللازمة لاقامة مراسم زيارة الأربعين الحسيني بأفضل شكل ممكن، واصفا هذه المناسبة بانها رمز للوحدة والتضامن بين المسلمين في العالم”.

واضاف محافظ طهران: “نحن على استعداد تام للعمل في مجالات الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ، بالتنسيق مع غرفة التجارة وشركة المدن الصناعية”.

وتوقع محافظ طهران “زيادة اعداد الزوار الايرانيين في مسيرة الاربعين هذا العام بعد إلغاء العراق لتأشيرة الدخول خلال فترة الزيارة الاربعينية