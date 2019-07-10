التجارة تستعد لتسويق 4 ملايين طن من الحنطة

بغداد ـ الصباح الجديد :

يقترب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة في رحلة بدأت من السماوة وانتهت بزاخو وفي موسم استثنائي ومتميز تمكنت فيه مخازن وزارة التجارة من تأمين خزين ستراتيجي بلغ خط الامان بالوصول الى معدل تسويقي قارب الـ 4 ملايين طن من الحنطة.

وقال وزير التجارة، محمد هاشم العاني، في بيان صحافي، إن «كميات الحنطة المحلية المستلمة في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب تقترب من من اربعة ملايين طن ليكون هذا الموسم هو اكثر المواسم غزارة في الكميات المسوقة لمخازن وزارة التجارة وفي تاريخ زراعة الحنطة في البلاد».

وأشار إلى، أن «بيادر الخير في هذا الموسم بدأت في منتصف شهر نيسان الذي شهد تسويق اولى كميات الحنطة المحلية الى سايلو السماوة في محافظة المثنى والتي بلغت حينها بحدود 16 عشر طن لتصل الكميات المستلمة الى (3993293،051) مليون طن حنطة بانواعها».

ولفت الى «حملة التسويق الكبرى شهدتها محافظات الجنوب والوسط لتسهم في تامين حنطة هي الاجود بين المواسم السابقة، وذلك بعد ان اثبتت الحنطة المحلية المسوقة هذا الموسم جودتها بعد طحنها وتوزيع مادة الطحين الى العائلة العراقية كحصة شهرية ضمن مفردات البطاقة التموينية.

ونبه العاني الى «الاهتمام الذي توليه الحكومة والسيد رئيس مجلس الوزراء بحملة التسويق لهذا الموسم والدعم المستمر الذي وجهنا به في مواقع الاستلام و التواصل مع الفلاحين والمزارعين والحرص على تذليل جميع المعوقات والعمل على حلها الى جانب فتح خطوط ساخنة تتلقى الشكاوى مباشرة».

واكد ان «الموسم التسويقي هذا العام شهد استعادة ثقة الفلاح والمزارع بالحكومة، في موسم تكاتف، بعد ان استطعنا أن نؤمن مستحقات الفلاحين وعدم تأخير صرف المستحقات اكثر من 72 ساعة، فيما كانت اكثر المواقع تصرف المستحقات في اليوم التالي».

واستعرض الوزير» كميات الحنطة المسوقة لغاية يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر تموز 2019 مبينا انها بلغت (3993293،051) مليون طن موزعة على «حنطة ناعمة درجة اولى (3484677،369)مليون طن، وحنطة ناعمة درجة ثانية (472652،811) الف طن، وحنطة ناعمة درجة ثالثة (35962،781) الف طن».

ومضى الى القول إن «محافظة صلاح الدين في مقدمة المحافظات المسوقة للحنطة بكمية تجاوزت (٦٢١) الف طن وتلتها واسط التي توقف فيها التسويق (512929،04) الف طن».

وخلص الى القول «اما مقدار كميات الحنطة المسوقة الى نينوى فقد اخذت بالتصاعد وبلغت (419061،8) الف طن».