لجمال المرأة تأثير المخدر على الرجل

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت دراسة أميركية عن أن وجه المرأة الجميلة والجذابة يمنح الرجل تأثير مخدر الكوكايين نفسه، وفقًا لما نشره موقع “huffingtonpost”.

ويشعر الرجل بالسعادة والراحة التامة والسكينة بعد رؤية وجه امرأة جميلة وجذابة، ولمعرفة تأثير الجمال على مخ الرجل أجرى باحثون في جامعة “أوسلو” النرويجية تجربة عرضوا خلالها على ثلاثين شخصًا مجموعة صور لوجوه عدة نساء لمدة خمس ثوان لكل صورة، ثم طلبوا منهم بعد ذلك تقييم جمال كل امرأة في الصور.

وجد الباحثون في جامعة “أوسلو” أنه عندما عُرضت على الرجال صور لوجوه أنثوية رائعة، أظهرت فحوصات صورهم الدماغية أن دائرة “المكافأة” قد تم تنشيطها، وهو رد الفعل نفسه لدى المخ عندما يتعاطى الرجل المخدرات وخاصة المخدر الكوكايين.

ولكن ما الأشياء الأخرى الرائعة التي تجذب الرجال والنساء إلى بعضهم البعض؟ يقول البعض مع تجربتهم في الحياة إن طريقة حديث الشخص سواء كان رجلا أم امرأة وثقافته أهم ما يجذب الطرفين.