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وزير العمل يعلن شمول عوائل قدمت على رواتب الرعاية الاجتماعية منذ ٢٠١٦

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بغداد – الصباح الجديد

اعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الاثنين، نتائج شمول الاسر المتقدمة منذ عام ٢٠١٦ براتب الاعانة الاجتماعية والتي لم تبحث بسبب احداث داعش لمحافظتي نينوى وصلاح الدين والبالغ عددها ( ٣٥) الف اسرة بعد ورود النتائج من التخطيط.

وذكر عبد الزمان في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، ان ” الوزارة ستنشر اسماء الاسر المشمولة في المحافظتين عبر الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة”، مبيننا ان عدد المشمولين في محافظة نينوى بلغ قرابة (٢٢) الف اسرة فيما بلغ عدد الاسر المشمولة في محافظة صلاح الدين قرابة (١٣) الف اسرة ، داعيا الاسر الى مراجعة اقسام الحماية في المحافظتين وابتداء من يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٧/٩ وكل حسب تاريخ المراجعة المثبت امام اسمه في القوائم المنشورة لاستكمال معاملاتهم واصدار بطاقة ال( كي كارد) تمهيدا لاطلاق رواتبهم.

وكان وزير العمل قد اعلن اطلاق البحث الميداني في المحافظتين اعلاه خلال زيارته لهما مؤخرا وذلك للتخفيف عن كاهل الاسر المتقدمة للشمول وما عانوه خلال فترة داعش الارهابي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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