العراق يطلق عملية عسكرية واسعة على حدوده مع سوريا لملاحقة “داعش”

بغداد- الصباح الجديد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاحد انطلاق عملية عسكرية واسعة على حدودها مع سوريا لملاحقة بقايا مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

ونقلت خلية الاعلام الامني العراقي في بيان عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله قوله “انطلقت صباح اليوم المرحلة الاولى من عملية (ارادة النصر) لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية السورية.

واوضح ان العملية انطلقت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين) وقوات مشتركة اخرى وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي مشيرا الى ان العملية تستمر عدة أيام.

وسبق أن نفذت القوات العراقية حملات عسكرية ضد فلول (داعش) في المنطقة المترامية الاطراف غير أن التنظيم لا يزال نشطا.

وأعلن العراق في اواخر عام 2017 هزيمة (داعش) ورغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات متفرقة في العديد من مناطق بما فيها تلك التي انتزعت من المتطرفين.