الاقتصادية النيابية: سلم جديد للرواتب يوحد مخصصات الموظفين في موازنة 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:

رجحت اللجنة الاقتصادية النيابية، الثلاثاء، تضمين سلم الرواتب الجديد في موازنة 2020، مشيرة الى ان البرلمان يبحث حاليا في توحيد المخصصات بحسب الشهادة والخطورة.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “اللجنة المالية النيابية واللجان الأخرى مستمرة في التباحث من اجل وضع سلم رواتب جديد لموظفي الدولة”.

وأضافت أن “هذا السلم سيعالج بعض رواتب الموظفين البسطاء في الوزارات ولحد الدرجة الرابعة ويزيل الفارق بين وزارات الدولة من حيث المخصصات إضافة الى تحسين المعيشة لجميع الموظفين في داخل دوائر الدولة”، مبينة ان “توحيد المخصصات سيكون بحسب الشهادة والخطورة لك وظيفة”.

وأوضح جودت ان “سلم الرواتب سيدخل حيز التنفيذ من خلال موازنة 2020 لتعذر تنفيذه في الوقت الراهن بسبب عدم وجود مخصصات مالية ضمن موازنة العام الحالي”.