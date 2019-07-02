دراسة سرديات اللحظة

محمد جبير

كيف يتدبر السارد تأثيث نصه الروائي في لحظة سردية مفصلية بين الكتابة ولا كتابة؟ قد يرى بعضهمأن لحظة الكتابة الأولى هي أصعب اللحظات، حين تكون الأسطر خالية من الكلمات، والرأس مزدحم بآلاف الجمل والاعتبارات، وجميعها تروم فتح مغاليق الذاكرة للخروج حزمة واحدة، وشكا وكتب الكثير من الكُتّاب عن هذه اللحظة، إلا أني لا أرى الأمر صعبا كما هو الحال مع سرديات اللحظة، التي قد تكون قريبة في شكلها الخارجي من تيار الوعي أو التداعي أو الاسترجاع كما يسميه «جنيت».

إذ ليس من السهل أن تقوم بتأثيث نصّ سرديّ ينهض بمجموعة شخصيات وحوادث وثيمات، ويتنقّل بها من لحظة إلى أخرى، ومن حدث إلى آخر ليعيد تشكيل الصورة الآنية وفق سياق سردي جمالي مغاير تماما لمسردها الواقعي، إلا أن هذا النمط من الكتابة السردية له اشتراطاته وأسسه وسياقاته التي لايمكن أن يتجاوزها السارد في لحظة سرد الحكاية، وأيّ تجاوز على سياقات سرديات اللحظة يخرجها من الآنية الزمنية الخاصة بها ليضعها في خانة تصنيفات سردية أخرى، بمعنى آخر تخرج من إطارها الزماني والجمالي.

تمثلات سرديات اللحظة في النصّ القصصي أكثر شيوعا من تمثّلها في النصّ الروائي، إذ إنها في القصة ابنة الزمن الآني، ولا تحتاج إلى مؤثثات كثيرة،وإنما تعتمد الومضة أو البرقية في النصّ القصصي أو الشعري القصير أو القصير جدا، فيما تتضاعف المؤثثات في الرواية وذلك لفضائها المكاني والزماني وتنقلاتها بين الأزمنة في تشابكها وافتراقها، في التشابك المتصالح أو التشابك المخالف إذ تبقى جدلية الزمن قائمة في النصّوالأحداث ومركباأساسيا من مركبات السرد الحديث في بناء وتشكيل النصّ الروائي، وهذا لايمكن أن يكون فاعلا ومؤثرا في النصّإلا من خلال التحكم الإبداعي للسارد في تحديد الانتقالات بين تلك الأزمنة لتحقيق الأهداف الجمالية للنصّ.

أرجحة الوسن:

لأول مرة يجنّس مهدي علي إزبيّن نصّه الكتابي، إذ سبق وأن أصدر عدة كتب سردية، عدّها الكاتب في حينها نصوصا، وبقي متمسكا في هذا التجنيس لكتاباته، لكنه في هذه المرة ثبّت مفردة رواية على نصّه «أرجحة الوسن»، وحسنا فعل كما قام بحذف الاسم الثاني من اسمه الثلاثي الذي وضعه على كتبه السابقة .

هذا القلق وعدم الاستقرار على الاسم أو الجنس الأدبي هو من أبرز مميزات شخصية الكاتب على مستوى الانتاج الإبداعي،إذ إنه لايبحث عن طبعات مستنسخة للمواضيع والأشكال السردية،وإنما يذهب بعيدا للغوص في أعماق الجملة السردية ليعيد صياغتها بما يتلاءم مع ذائقته الشعرية في السرد الروائي، ومن هذا المنطلق يخلق تميز جملته وخصوصية بنائها .

يشير مقطع الغلاف الأخير إلى إشكالية واقعية آنية، مثلما تشير جملة الإهداء إلى إشكالية أخرى أكبر من الإشكالية الواقعية وأكثر تعقيدا من الواقع الملتبس ذاته ومنسجمة بشكل سياقي مع التباس الأحداث وتداخلها وتشابكها مع المفردات المتداولة آنياً والتي تعطي مفهوما مغايرا لما كانت عليه من تداول في أزمنة سابقة.

« يقتحم ضياعي، وأنا أعيد حساباتي، غارقة في مطابقة الأرقام، أوقفه ب:

-لحظة من فضلك.

أدقّق عن عجز في الرواتب، على رأسي يقف موظفان، أخبر أحدهما عن مقدار النقص، يهمس بأذن صاحبه: