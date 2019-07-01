العراق.. الأعلى كلفة للإنترنت عربيا ووزارة الاتصالات أساس التقصير في سوء الخدمة

الصباح الجديد ـ وكالات :

وضع تصنيف جديد العراق في مقدمة البلدان الأكثر تكلفة في خدمة الإنترنت، فيما عزا أعضاء في مجلس النواب العراقي ذلك إلى “سوء” إدارة وزارة الاتصالات.

وكشفت دراسة أعدتها مؤسسة “أكامي” للإنترنت المختصة بتحديد سرعات الإنترنت والتحميل والتنزيل عالميا وشملت 185 دولة، أن العراق حل بالمرتبة 179 بسرعة تنزيل بلغت 0,75 ميغابايت في الثانية، متخلفا بذلك عن أفغانستان التي حلت في المرتبة 167 والسودان الذي حل بالمرتبة 173″.

ونقلت عن مستخدمين للشبكة العنكبوتية، إن “خدمات الإنترنت الحالية ليست بالسرعة المطلوبة لتحميل الملفات والإرسال والاستلام، ولا تؤمن الجودة اللازمة لإجراء الاتصالات الهاتفية ومحادثات الفيديو عبر الإنترنت”.

وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب حسين اليساري في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “خدمة الإنترنت في العراق سيئة جدا وتكاليفها باهظة، ولم يستفد المواطن مما يدفعه أي شيء”.

وأضاف أن “وزارة الاتصالات تتحمل مسؤولية ذلك فسوء إدارتها وعدم تطوير بناها التحتية وغياب المشاريع المواكبة للتطور التكنولوجي كلها أسباب جعلت العراق في مقدمة البلدان التي تعاني من سوء خدمة الإنترنت”.

ومن جهته قال النائب علاء الربيعي امس، إن “تقصير وزارة الاتصالات في ملف أسعار الإنترنت وفي جودة الخدمة، واضح جدا، فهي لم تعر أي أهمية للمبالغ الطائلة التي يدفعها المواطن العراقي”.



وكانت حملت المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات، إحدى المنظمات التقنية المحلية، وزارة الاتصالات في وقت سابق، مسؤولية تذبذب خدمة الإنترنت وضعفها العام.

وقالت المنظمة إن «وزارة الاتصالات تتحمل بالكامل مسؤولية ضعف الخدمة، حيث لم تقم بأي أعمال لتطوير البنية التحتية، منذ ما يقارب العشر سنوات».