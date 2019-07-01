حكومة كردستان تؤجل مجددا تسليم كميات النفط المتفق عليها ضمن الموازنة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفادت حكومة اقليم كردستان امس الاثنين، بتشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة الاتحادية لوضع آلية لدفع رواتب الموظفين العاملين في دوائر ومؤسسات الاقليم كاملة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، سفين دزيي: “الاسبوع الماضي زار رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني بغداد واجتمع مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وتقرر تشكيل لجنة لموضوعة الرواتب والنفط لأنه وللاسف بعض البرلمانيين الكرد في بغداد يدلون بتصريحات تثير الرعب في نفوس الناس في اقليم كردستان”.

وبين أن “ما يتم ارساله من بغداد جزء من الرواتب وليست الميزانية”، لافتا إلى أن “حكومة الاقليم تدفع 880 مليار دينار رواتب شهريا، وما ترسله بغداد 450 مليار دينار لذا يتحتم على الاقليم تأمين 430 مليار دينار شهريا من مبيعاته النفطية، وقد تم ابلاغنا ان ارسال الرواتب سيستمر”.

وأضاف دزيي: “بشأن 250 الف برميل يوميا من النفط والتي يستوجب على اقليم كردستان تسليمها الى بغداد مبدئيا لا توجد مشكلة حول ذلك، لكن يتعين ايجاد آلية لاستكمال 430 مليار دينار ومن الذي يقوم بذلك”.

وتابع المتحدث الرسمي، أن “هذه الكميات من النفط لو سلمانها الى بغداد يعني اننا لن نستطيع ان نبيع النفط ونستكمل النقص الحاصل في رواتب الموظفين والبالغ 430 مليار دينار شهريا ولذا تشكلت لجنة بين اربيل وبغداد لوضع آلية لحل هذه المسألة”