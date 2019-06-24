مسعود يحضر نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا

القوة الجوية يرد الدين للزوراء ويظفر بنقاط الكلاسيكو

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجهت دعوة رسمية للاتحاد العراقي لكرة القدم لحضور مباراة نهائي كاس العالم لسيدات الجارية احداثها في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال امين سر الاتحاد صباح رضا ان « الاتحاد تسلم أول أمس دعوة رسمية من رئيس اتحاد اللعبة جياني انفانتينو موجهة لرئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود لحضور نهائي كاس العالم لسيدات الذي سيقام في السابع من الشهر المقبل في العاصمة باريس «.يشار الى ان «بطولة كاس العالم للسيدات دخلت أمس الدور ال 16 على وفق منافسات شديدة ومستويات متميزة .

إلى ذلك، تمكن فريق القوة الجوية من خطف نقاط الكلاسيكو، بالفوز على غريمه الزوراء بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس، على ملعب الشعب الدولي والمؤجلة من الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت تدلل على رغبة القوة الجوية برد الدين بعد خسارته في نصف نهائي كأس العراق بنتيجة (4-1)، وبالتالي بدأ الجوية من أجل تحقيق هدف يرضي طموحاته.

وحاول القوة في الدقيقة 3 برأسية لإبراهيم بايش لكن كرته ذهبت باتجاه الحارس جلال حسن وبعدها بدقائق عاد حمادي أحمد برأسية أصيب على إثرها وغادر المباراة لتمر المباراة بدقائق هادئة حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمرت رغبة القوة الجوية وكرر محاولاته على مرمى الزوراء وحاول المحترف وليام سلمون، لكن كرته مرت بجوار القائم.فيما اقتصرت محاولات الزوراء عن طريق محمد رضا جليل الذي حاول التوغل بدفاعات الجوية لكنه فقد الكرة قبل التسديد.

وفي الدقيقة 85 فك عماد محسن، طوق الزوراء الدفاعي، بعد أن استغل كرة مرتدة من الحارس جلال حسن، ليكملها عماد داخل الشباك محرزًا هدف المباراة الوحيد ويخرج الجوية فائزًا من المباراة.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 72 في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة 56 في المركز الثالث.

من جانب اخر، باتت مسألة الحصول على الرخصة الاسيوية، مهددة بالنسبة لنادي القوة الجوية بسبب تولي عضو الهيئة الادارية للنادي سمير كاظم، تدريب نادي السماوة.

واعلن نادي السماوة، تعاقده رسمياً مع سمير كاظم، وسيباشر بمهامه كمدرب للنادي رسمياً ابتداءً من يوم أمس الاثنين.وقال مدير لجنة التراخيص في اتحاد الكرة، سيف عادل القصاب إن «تولي سمير كاظم تدريب نادي السماوة، سيؤثر على ملف نادي القوة الجوية في الحصول على الرخصة الاسيوية».

واوضح ان «كاظم مُسجل في ملف نظام التراخيص لنادي القوة الجوية الذي رفع هذه السنة، ففي النظام تم تسجيله كمدير تطوير الفئات العمرية وايضاً في الملف القانوني، تم تسجيله كعضو هيئة ادارية».

وبين القصاب، انه «لا يجوز الجمع بالعمل والصفة بين ناديين مختلفين، لذلك على نادي القوة الجوية الانتباه الى ملفهم الاسيوي كون هذه تعتبر مخالفة عليهم واذا استمرت لن تمنح لهم الرخصة الاسيوية للموسم 2019- 2020».

واعلن نادي السماوة الرياضي، تعاقده مع المدرب سمير كاظم لقيادة فريق الكرة لما تبقى من مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم.وذكر النادي في بيان رسمي أن «الهيئة الإدارية ل‍نادي السماوة الرياضي، سمت الكابتن سمير كاظم مدرباً لفريقها الكروي»، مبيناً أن «كاظم بدأ مهامه يوم أمس بشكل رسمي مع فرسان البادية».