الأردن والعراق بملتقى للبناء والإنشاءات في عمان

الصباح الجديد ـ وكالات:

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات المعرض الدولي الثالث عشر والملتقى الدولي الثاني للبناء والإنشاءات والصناعات الهندسية، تحت عنوان “الاردن والعراق شراكة وبناء” بتنظيم من نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وبالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب واتحاد المقاولين العراقيين وغرفة صناعة الاردن.

وقالت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ان الملتقى الذي تستمر فعاليات حتى 27 من الشهر الحالي يشهد توقيع اتفاقيات وعقد شراكات وائتلافات تمهد لتمكين المقاول الاردني من الاسهام في إعادة إعمار العراق.

واضافت في بيان ان الملتقى سيشهد مشاركة عراقية غير المسبوقة على مستوى وزراء ومحافظين ومسؤولين عراقيين ورجال أعمال ورئيس هيئة الاستثمار العراقية.

وقالت النقابة انها ستعرض تجاربها على الجانب العراقي فيما يتعلق بعقود المقاولة والتحكيم والأنظمة والتشريعات الناظمة لقطاع المقاولات.

واوضحت ان الجانب العراقي زود نقابة المقاولين قائمة بمشروعات إعمار واستثمارات بقيمة 46 مليار دولار جرى عرضها على الموقع الإلكتروني للنقابة.