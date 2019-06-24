5 آلاف تأشيرة الدخول الى إيران من النجف يومياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن القائم بالاعمال الاقتصادي الايراني في محافظة النجف عارف عباسي ان اصدار تاشيرات الدخول من النجف الى ايران سيرتفع الى 5 آلاف يوميا.

وقال عباسي: يجري في الوقت الحاضر اصدار 2500 تاشيرة دخول من محافظة النجف في العراق للسفر الى ايران وسيتضاعف هذا العدد خلال الشهر المقبل.

واضاف، ان «في ضوء قرب المسافة والامن عالي المستوى في ايران فان العراقيين يفضلون السفر الى بلادنا من اجل السياحة والتبضع والعلاج».

وتابع ان «حضور السياح العراقيين في محافظة ايلام من شأنه تعزيز صناعة السياحة وتحسين ظروف العمل والتجارة فيها»، مضيفا ان «العراقيين يرغبون بالمشاركة في مجال الاستثمارات في محافظة ايلام، لذا فمن الضروري التعريف للمستثمرين العراقيين بالمصانع والوحدات الانتاجية وسائر الامكانيات الاقتصادية المتوفرة في المحافظة».

يذكر ان 6 الاف زائر ايراني يتوجهون عبر معبر مهران في محافظة ايلام لزيارة العتبات الدينية في العراق يومياً.

وفي آذار الماضي، اتفق العراق وايران على الغاء رسوم تأشيرات الدخول بين البلدين ابتداءً من نيسان المقبل.

ونقلت وكالة «ارنا» الايرانية أن اتفاقاً جرى بين ايران والعراق على الغاء رسوم تأشيرات الزيارة بين البلدين.