الحسني يترأس وفد العراق لاجتماعات مؤتمر الاغذية والزراعة الدولية في روما

اطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مقاومة مضادات الميكروبات

بغداد _ الصباح الجديد:

ترأس وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني الوفد العراقي الى اجتماعات الدورة 41 لمؤتمر منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في العاصمة الإيطالية روما وتستمر اسبوعا .

وتم خلال اعمال المؤتمر انتخاب مدير عام المنظمة أفرزت النتائج فوز مرشح الصين الدكتور تشوي دونغ يوي من الجولة الاولى ، حيث دعمت حكومة العراق من خلال وزير الزراعة مرشح الصين والذي تعهد بدعم نشاطات القطاع الزراعي من خلال إعطاء اولوية لنقل وتوطين التكنولوجيا في العراق .

ومن الجدير بالذكر ان العراق يرتبط بعلاقات زراعية واقتصادية واسعة مع جمهورية الصين الشعبية وفي شتى المجالات سيما زراعة الشلب والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال فضلا عن التنسيق عالي المستوى في مجال اسمدة الداب والاتفاق على تزويد العراق بتقانات الري المتطورة .

ويعد العراق من الداعمين الرئيسين لمنظمة الاغذية والزراعة والتي تعد من المنظمات العالمية الداعمة للزراعة وتوفير الغذاء وتضم في عضويتها عددا كبيرا من الخبراء في انتاج المحاصيل المختلفة .

على صعيد اخر اطلقت وزارة الزراعة / دائرة البيطرة الخطة الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على مقاومة الميكروبات ضمن اطار الصحة الواحدة، بحضور الوكيل الاداري للوزارة الدكتور مهدي سهر الجبوري والوكيل الفني لوزارة الصحة الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي ومدير عام دائرة البيطرة الدكتور صلاح فاضل وعدد من المدراء العامين والمتخصصين وممثلين عن منظمة الصحة العالمية.

وشهد الحفل توقيع البروتوكول الخاص بالاستراتيجية الوطنية بين الوكيل الاداري لوزارة الزراعة والوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة، فضلا عن القاء عدد من الكلمات وعرض فيلم وثائقي حول الاستراتيجية الوطنية والتعليمات الخاصة لمنع تداول المضادات الحيوية البيطرية، وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الجهات المشاركة في اعداد الخطة الوطنية. يذكر ان هذه الخطة تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

من جانب اخر اكد وزير الزراعة ان الوزارة وضعت خططا استراتيجية مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي اثمرت عن زيادة كبيرة بالمساحات المزروعة بالحنطة والشعير ومنع 16 مادة زراعية لوفرتها في الاسواق المحلية.

ولفت الحسني الى ان الوزارة سترفد المحافظات بعدد كبير من الشتلات المقاومة للظروف الجوية ولتعمل كمصدات رياح تصل الى 200 الف شتلة بغية مكافحة التصحر وايقاف زحف الرمال تجاه الاراضي الزراعية والسكنية وايجاد بيئة سليمة لممارسة الحياة الطبيعية بعيدا عن العواصف الغبارية بواسطة مبادرة تمكين المدعومة من البنك المركزي العراقي ، فضلا عن اتباع اساليب جديدة لمكافحة التصحر من خلال زراعة المناطق النائية بمحاصيل الاعلاف وبذور الرتب العليا المهمة حيث تتحقق الفائدة من عدة اتجاهات من خلال تثبيت الترب واستثمارها زراعيا ورفع كفاءتها الانتاجية ، كما سيتم تشجير مداخل المحافظات والجامعات والمدارس.

وطالب الحسني وسائل الاعلام تسليط الضوء على الجوانب المشرقة الكثيرة التي تقوم بها الوزارة لتوفير المنتجات المحلية في الاسواق كون الوزارة تشهد انتقالة نوعية في العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقامت بتسويق كميات مضاعفة من الحبوب الى سايلوات وزارة التجارة لرفد البطاقة التموينية بمادة الطحين ، فضلا عن الاساليب والطرق العلمية في انتاج بيض المائدة والاسماك ومساعدة وارشاد المربين الى طرق التربية والصحيحة وايصال العلاجات البيطرية لمكافحة الامراض الوبائية.