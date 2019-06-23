النائب آراس حبيب : ننتظر استكمال الكابينة الوزارية هذا الاسبوع

أكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، أن مسؤولية تأخير إرسال أسماء مرشحي باقي الكابينة الوزراية يتحملها الجميع، مترقباً وعد الحكومة بإرسال الأسماء هذا الاسبوع.

وقال حبيب، إن “الإعلان عن حسم الحقائب الوزارية الشاغرة هذا الأسبوع أمر مهم لكي تؤدي الحكومة مهامها بصورة صحيحة ومسؤولة”.

وأضاف أن “هذا لايعد إنجازاً في الواقع لأننا تأخرنا شهور طويلة لأسباب لايمكن تجاوز المحاصصة منها. المثل يقول أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي. وأقول بكل صراحة أن هذا المثل لاينطبق على إستحقاقدستوري لايمكن التهاون به أياً كانت الأسباب”.

وتابع أن “الأسباب لم تعد خافية على أحد بمن في ذلك المرجعية التي وصفت التزاحم على المواقع بـ (التكالب). ننتظر هذا الأسبوع طبقاً لوعد الحكومة بإرسال الأسماء مع أن الجميع يتحمل مسؤولية التأخير”.

