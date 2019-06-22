كارمن سليمان تتعرض لانتقادات بسبب صورة ابنها

الصباح الجديد – وكالات:

تعرضت الفنانة كارمن سليمان لهجوم قاسِ بسبب صورتها مع ابنها، اذ تعمّدت كالعادة عدم إظهار ملامحه، إلا أن الأمر هذه المرة تسبب باستفزاز الجمهور.

ونشرت كارمن سليمان صورة مع ابنها، وحرصت أن تحمله بطريقة ليجر التقاط الصورة له من الخلف كي لا تظهر ملامحه، فجاءت التعليقات عكس ما كانت تتوقع، اذ انهال عليها الكلام الجارح من بعض متابعيها.

وكتب بعضهم تعليقات قاسية لها، بسبب تعمدها الدائم نشر صور لابنها من الخلف، ليطالبوها بالتوقف عن نشر صوره طالما تخشى عليه من الحسد ولا ترغب في إظهار ملامحه.

الغريب في الأمر، أن كارمن سليمان انضمت إلى النجوم الذي يدشنون حسابات لأبنائهم على “انستغرام”، ونشرت عدة صور لطفلها زين على حسابه، إلا أنها تحرص دائما بان لا تظهر صورته. إلا أن نشرها العديد من الصور بالطريقة نفسها، استفز البعض الذي لم يجد مبررًا لنشرها للصورة من الأساس وانشاء حساب لطفلها طالما لا ترغب في الكشف عن وجهه.

وتجاهلت كارمن سليمان التعليقات اللاذعة التي انهالت عليها بسبب صورة ابنها، ونشرت فيديو عفوي مع زوجها الملحن مصطفى جاد بمناسبة عيد الأب، وهما يستمعان معا لأغنية “حبيب سنيني” للفنانة شيرين عبد الوهاب.