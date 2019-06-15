صدر للشاعر مصطفى قلوشي ديوانه الشعري الخامس “بقليل من الحظ….» وهو من منشورات جامعة المبدعين المغاربة وقد سبق للشاعر المغربي اصدار أربع مجموعات شعرية: غارات الجنون « و» زنابق سوداء « و «سماء جاحدة « ثم ديوانه الرابع « لــيس إلا…» في الهايكو. للإشارة.
الشاعر مصطفى قلوشي يشتغل استاذا للغة العربية حاصل على الإجازة في الأدب العربي …عضو باتحاد كتاب المغرب وعضو مؤسس لنادي هايكو موروكو /نائب الرئيس.
مصطفى قلوشي .. بقليل من الحظ
صدر للشاعر مصطفى قلوشي ديوانه الشعري الخامس “بقليل من الحظ….» وهو من منشورات جامعة المبدعين المغاربة وقد سبق للشاعر المغربي اصدار أربع مجموعات شعرية: غارات الجنون « و» زنابق سوداء « و «سماء جاحدة « ثم ديوانه الرابع « لــيس إلا…» في الهايكو. للإشارة.