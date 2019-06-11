اعلام كوريا الشمالية يطالب أمريكا بتغيير «سياستها العدائية»

الصباح الجديد ـ وكالات :

وجهت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية نداء للولايات المتحدة امس الثلاثاء «بالتخلي عن سياستها العدائية» تجاه بيونجيانج وإلا ربما أصبحت الاتفاقات المبرمة خلال اجتماع قمة عقده زعيما البلدين في سنغافورة قبل عام «حبرا على ورق».

والبيان الذي أذاعته وكالة الأنباء المركزية الكورية يشبه تحذيرا صدر الأسبوع الماضي ويعكس حالة الجمود السائدة منذ انهيار القمة الثانية التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي في شباط.

وانهارت قمة هانوي وسط مطالب الولايات المتحدة بتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات عنها.

وقالت وكالة الأنباء الكورية «إن السياسة الأمريكية المتغطرسة والفردية لن تنجح أبدا مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي تقدِّر السيادة».

وجاء في التقرير أن بيانا مشتركا من أربع نقاط وقعه ترامب وكيم في 12 حزيران من العام الماضي ويتعهد بالعمل صوب إقامة علاقة جديدة «معرض لخطر أن يصبح حبرا على ورق لأن الولايات المتحدة تتجاهل تنفيذه».

وأضاف «الآن حان أوان أن تتخلى الولايات المتحدة عن سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».

كان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قد عبًر أمس الاول الاثنين عن اعتقاده بأن المحادثات بين الكوريتين والمناقشات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستستأنف قريبا.

وصرح خلال زيارة دولة إلى فنلندا بأن محادثات تجري لعقد قمة ثالثة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة «ولا أعتقد أن الوضع يستدعي ترتيبا من قبل دولة ثالثة».

وصرحت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاول الاثنين بأن ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو سيحضران قمة مجموعة العشرين باليابان هذا الشهر ثم سيزوران كوريا الجنوبية للقاء مون وتنسيق الجهود لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل نهائي يمكن التحقق منه.