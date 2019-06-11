مايا دياب وزياد رحباني في ديو جديد

الصباح الجديد – وكالات:

بعدما أطلقت الفنانة اللبنانية مايا دياب ديو جديدًا مع الفنان اللبناني زياد برجي مؤخرًا تحت عنوان “خسرنا بعض”، والذي صور على طريقة الفيديو كليب، حلّت دياب ضيفة على برنامج “بيت الكل” وطرح عليها سؤال عن سبب اعتمادها الغناء المشترك “ديو” مع فنانين عرب وعالميين، فأجابت أن هذا الأسلوب مطلوب حاليًا، وهو معتمد بنحو كبير عالميًا. وأعطت دياب مثالاً على ذلك “ترنيمة من أجل نهاية الأسبوع”، لفرقة كولدبلاي البريطانية، بمشاركة النجمة العالمية بيونسيه، وعدت دياب أن بيونسيه لم تغن سوى كلمات قليلة، ومع ذلك حققت الأغنية نجاحًا باهرًا. وكشفت النجمة اللبنانية خلال لقائها أنها بصدد طرح أغنية جديدة من توقيع الفنان زياد الرحباني، وقالت إنها المرّة الأولى سيشاركها الرحباني، على أن يتم طرحها على طريقة الفيديو كليب قريبًا. وأضافت مايا دياب أنها ستطرح “ميني ألبوم” يتضمن مجموعة أغان من توقيع زياد الرحباني أيضًا.