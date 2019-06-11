الانتربول يكشف عن قائمة تضم 653 مطلوباً عراقياً

بغداد – الصباح الجديد :

كشف مدير الانتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن عن وجود قائمة تضم 653 مواطنا عراقيا صدرت بحقهم نشرات حمراء دولية.

وأكد عطية في تصريح تابعه ” الصباح الجديد “ان الانتربول يواصل جهوده بهذا الصدد وينتظر استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ملفات استرداد المطلوبين”.

وأضاف ان “الإنتربول السوري هو من أشعرنا بإلقاء القبض على أمين العاصمة السابق نعيم عبعوب، وأن هناك ملف استرداد يجهز بحقه مع الجهات العراقية المختصة”.

وبين ان “نجم الدين كريم مطلوب للقضاء العراقي بتهم مختلفة لم يطلق سراحه، إذ يتيح القانون اللبناني للمطلوبين الخروج بكفالة بعد حجز جوازات السفر والمستمسكات الخاصة لحين استكمال الملفات الخاصة”.