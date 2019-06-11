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  • القضاء العراقي يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل اعدام دواعش فرنسا

القضاء العراقي يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل اعدام دواعش فرنسا

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بغداد – الصباح الجديد :

نفى مجلس القضاء الأعلى وجود صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية بخصوص تخفيض عقوبة الإعدام بحق المحكومين مؤخرا من حملة الجنسية الفرنسية.

وأوضح المتحدث لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار أن “العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها الى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات”.

وحكم العراق مؤخرا بالإعدام على اكثر من عشرة فرنسيين اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم داعش، ما أثار انتقادات حادة في فرنسا، خاصةً من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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