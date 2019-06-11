مجلس محافظة كركوك يخفق للمرة الرابعة بعقد جلسة ويكشف كتابا من الجبوري لعبد المهدي

بغداد – الصباح الجديد

اخفق مجلس محافظة كركوك للمرة الرابعة على التوالي في عقد جلسة اعتيادية لمناقشة تخصيصات المحافظة من مبالغ البترودولار.

وقال عضو المجلس نجاة علي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان لجنة المشاريع والمالية سجلت 127 ملاحظة على المشاريع الخدمية في كركوك اي ان معدل الملاحظات على المشاريع تتراوح من 60 – 70 بالمئة.

واوضح ان محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري ارسل للمجلس كتابا طالب فيه بالمصادقة على 120 مليار دينار من ميزانية المحافظة غير ان المجلس رفض ذلك، مشيرا الى ان المحافظة خصصت 15 مليارا لإعادة تأهيل وانشاء

واضاف ان هناك مشاريع وهمية لدى ادارة المحافظة، لافتا الى ان المحافظ بالوكالة خاطب مؤخرا في كتاب رسمي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لمنحه صلاحيات واسعة وعدم الرجوع الى المجلس بحجة عدم عقده الجلسات.

وفي مؤتمر صحفي اخر اعلن عضو مجلس المحافظة عن كتلة التآخي احمد العسكري، ان المجلس لم يتمكن من عقد الجلية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها وتخلف اعضاء عن الحضور فبعضهم يقاطع والبعض الاخر في سفر خارج البلاد.