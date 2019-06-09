الإعلان عن إنطلاق حملة اعمار كبرى في غرب الأنبار بكلفة 10 مليارات دينار

بغداد – الصباح الجديد :

اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، الاحد، عن انطلاق حملة كبرى لإعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الارهابية في المناطق الغربية .

وقال العبيدي إن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي اوعز وبالتنسيق مع صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة بإطلاق حملة لإعادة اعمار وتأهيل البنى التحتية المدمرة لناحية البغدادي بقضاء هيت في خطوة هي الاولى من نوعها بعد استقرار الاوضاع الامنية والاتجاه نحو دعم جهود الامن والاعمار في المناطق الغربية”.

واضاف ان “الحملة تشمل اعادة اعمار عدد من الجسور المتضررة جراء العمليات الارهابية فضلا عن اكساء الشوارع وانشاء 9 مدارس ومركز صحي حديث ومشروع ماء وانشاء خط كهرباء يربط ناحية البغدادي بسد حديثة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي”.

واوضح العبيدي، أن “الحملة رصد لها نحو 10 مليارات دينار لا نعاش الواقع الخدمي لتلك المنطقة التي تعاني من نسب دمار كبيرة في البنى التحتية نتيجة تفجيرها من قبل داعش”