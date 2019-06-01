طلاب كويتيون يعترفون علناً بالغش

الصباح الجديد – وكالات:

تسبب مقطع فيديو لطلبة المرحلة الثانوية في الكويت، بضجة كبيرة، بعد إقرارهم اللجوء إلى وسائل متعددة للغش في الامتحانات التي انتهت أمس الاول.

وعبر النشطاء والأكاديميون في الكويت عن استيائهم، وطالبوا بإعادة الامتحانات لهؤلاء الطلبة بعد اعترافهم وتصريحهم بالغش.

وظهر الطلاب في المقطع كاشفين عن استعمالهم سماعات للغش في الاختبارات.

وانتقد مسؤولون في البلاد وبينهم النواب ما جاء في الفيديو، بسبب جرأة الطلبة على مجاهرتهم بالغش.

وقالت الأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم: لجنة الظواهر السلبية بمجلس الأمة وأصحاب جملة عاداتنا وتقاليدنا وأهل الثوابت الشرعية لم نسمع صوتكم على انتشار ظاهرة الغش والمجاهرة بالمعصية في نهار رمضان! ام ان العادات والتقاليد والدين تطبق على الحفلات وملابس المرأة فقط!

وتابعت عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن “المجاهرة بالإفطار برمضان عقوبتها سجن شهر وغرامة ١٠٠ دينار. فما هي عقوبة المجاهرة بالغش برمضان؟ متى ندخل الدين بالقوانين؟ ومتى نفصل بينهم؟ الفاطر برمضان لا يأخذ حق غيره. لكن الغشاش يأخذ نسبة لا يستحقها، وبعثة وقبول لا يستحقهما. أيهما يستحق عقوبة بالقانون؟