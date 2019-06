أداء “شوارزنيجر ” لأغنية يثير حفيظة الجمهور

الصباح الجديد – وكالات:

على الرغم من الكلمات الإيجابية والموسيقى التحفيزية لأغنية Pump it Up ‎، التي انتشرت على “يوتيوب”، إلا أن رواد الإنترنت لم يحبذوا أداء الممثل الشهير شوارزنيجر فيها.

وأصدر المغني النمساوي أندرياس غابال أغنيته الجديدة المكرسة لبطل كمال الأجسام وممثل هوليود الشهير وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر.

ويؤدي شوارزنيجر جزءا في هذه الأغنية، بقراءة فنية على طريقة الراب، فيقول: “أنا أرنولد شوارزنيجر، استمع جيدا، وادخل للأعماق واسأل نفسك من تريد أن تكون”. كما يردد جملته المعروفة I’ll be back عدة مرات في الأغنية.

وتضمن فيديو كليب الأغنية مقاطع من أرشيف شوارزنيجر البالغ من العمر 71 عاما، فهو أسطورة حية ودائم التجدد.

وحصد فيديو الأغنية أكثر من مليون مشاهدة وأكثر من ألفي تعليق فيها عتب ولوم على شوارزنيجر لأدائه في الأغنية، وأنه يجب ألا ينزلق إلى هذا المجال.