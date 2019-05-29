  • الأربعاء , 29 مايو 2019
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  • أول طلب يتلقاه نيجيرفان بارزاني بعد انتخابه رئيسا للإقليم تحويل قضاء لمحافظة

أول طلب يتلقاه نيجيرفان بارزاني بعد انتخابه رئيسا للإقليم تحويل قضاء لمحافظة

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بغداد – الصباح الجديد :

دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل يوم الاربعاء رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجرفان بارزاني، الى العمل على تحويل قضاء سنجار الى محافظة والعمل على تطبيق المادة 140 من الدستور.

وقال خليل الذي يشغل منصب قائممقام قضاء سنجار، في بيان تهنئة بمناسبة انتخابات بارزاني رئيسا للاقليم، اليوم ان “ان نيجرفان أدريس ملا مصطفى بارزاني، يمثل الجيل الثالث من رموز عائلة بارزاني الخالدة والحزب الديمقراطي الذي ناضل من اجل القضية الكردية وارسى دعائمها، وهو يمتلك مقومات القيادة الفذة التي سار على نهجها الزعيم الخالد ملا مصطفى بارزاني، وزعيم الامة الكردية مسعود بارزاني، ويمتلك الشجاعة والحكمة والدبلوماسية ما يؤهله بقيادة الاقليم الى بر الامان وتحقيق كل تطلعات الشعب الكردي الذي يستحق الكثير”.

وعبر عن ثقته بان يعمل بارزاني على “تذليل المشكلات بين الحكومة الاتحادية والاقليم وتطبيق القانون والدستور وخاصة المادة 140 التي ستكون واحدة من اهداف واسباب الاستقرار في العراق، والعمل لاعادة النازحين الى مناطقهم واعمارها، وخاصة مناطق المكون الايزيدي المظلوم الذي يستبشر خيرا بهذا الاختيار من اجل تحقق حلمه بان تكون سنجار محافظة بالتعاون مع حكومة المركز، وكما تستحق ويستحق اهلها.

وكان نيجيرفان بارزاني قد اقترح في شهر شباط الماضي بعام 2019 تحويل قضاء سنجار الى محافظة مستقلة يديرها الكرد الايزيديون

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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