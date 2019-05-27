السنغال يهزم كولومبيا وتبلغ دور الـ 16

اليوم.. 4 لقاءات في كأس العالم للشباب

وارسو ـ وكالات:

صعد منتخب السنغال، عمليا، لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما)، المقامة حاليا في بولندا، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على منتخب كولومبيا،في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالبطولة، التي شهدت فوزا كبيرا لبولندا 5 / صفر على تاهيتي.

وانفرد منتخب السنغال، الذي تغلب 3 / صفر على تاهيتي في الجولة الأولى، بصدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا، الذي يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على منتخب بولندا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ظلت تاهيتي في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وافتتح إبراهيما نياني التسجيل للسنغال في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ديون لوبي الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أخرى.في المقابل، صالح منتخب بولندا جماهيره المحبطة من خسارته صفر / 2 في الجولة الأولى أمام كولومبيا، بعدما حقق انتصارا ساحقا 5 / صفر على تاهيتي.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في تلك المجموعات، ما يشير إلى أن السنغال ضمنت بشكل شبه مؤكد التأهل.

وتقام اليوم الثلاثاء 4 مباريات لحساب المجموعة الخامسة مباراتين، بين السعودية ومالي وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وضمن المجموعة السادسة بنما تلاقي فرنسا والبرتغال امام الأرجنتين.

عبر مدرب المنتخب السعودي للشباب، خالد العطوي، عن رضاه التام بمستوى لاعبيه، رغم الهزيمة (2-0) أمام فرنسا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

وقال العطوي، خلال تصريحات صحفية: «راضٍ عما قدمه اللاعبون في مباراة اليوم، حتى وإن خسرنا، والآن نغلق صفحة فرنسا ونفتح صفحة جديدة لمباراة مالي».وأضاف: «أن تلعب منذ الدقيقة 12 بعشرة لاعبين، أمام منتخب قوي كفرنسا، هذا يعني أن التكتيك الذي عملت عليه قبل المباراة سيتغير، ونحن لعبنا ضد منتخب لديه إمكانيات عالية».

وختم قائلا: «سنركز في المباراة المقبلة، وبإذن الله القادم سيكون أفضل، وأتمنى أن نستطيع الترشح للدور التالي..

واستهل المنتخب السعودي، مشواره في بطولة كأس العالم للشباب، بالخسارة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين من دون رد.

تقدم المنتخب الفرنسي بهدف نظيف سجله يوسف فوفانا في الدقيقة 43، ثم أضاف جويري الهدف الثاني للديوك في الدقيقة 75.وشهدت المباراة، طرد فرج الغشيان لاعب المنتخب السعودي في الدقيقة 12.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب الفرنسي أول 3 نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب السعودي بلا نقاط في قاع الترتيب.وتلعب السعودية في المجموعة الخامسة بمونديال الشباب، إلى جانب كل من فرنسا وبنما ومالي.