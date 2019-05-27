الهند الأكثر شراءً للنفط العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراء للنفط العراقي خلال شهر نيسان الماضي.

وذكرت سومو، في إحصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي، أن «الشركات الهندية كانت الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى في عمليات شراء للنفط وبواقع 8 شركات، كل منهما من أصل 37 شركة، قامت بشراء كميات من مادة النفط».

وأضافت، أن «الشركات الصينية حلت في المرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الأمريكيـة وبواقـع 4 شركـات»، مبينة أن «البقية توزعت على شركـات مـن بينهـا أوروبيـة وآسيويـة إضافـة إلـى عـدد مـن الشركـات العربيـة».

يذكر أن وزارة النفط في العراق، وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019، اعتمدت فيها على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.

وصدرت وزارة النفط أكثر من 103 مليون برميل نفط خلال شهر نيسان الماضي، مشيرةً إلى تحقيق إيرادات تزيد عن سبعة مليارات دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن «مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 100 مليون و635 ألف و9 برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و819 مليوناً و902 ألف دولار».

وأضاف، أن «الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان كانت 2 مليون و570 ألف برميل، بايرادات بلغت 173 مليوناً و513 ألف و13 دولاراً، فيمـا بلغت كمية الصادرات من حقـل القيـارة 783 ألفـاً و598 برميـلاً بإيـرادات بلغـت 27 مليونـاً و251 ألفـاً و971 دولاراً».

وأشار جهاد، إلى أن «معدل سعر البرميل الواحد بلغ (67,514) دولاراً»، موضحاً أن «الكميات المصدرة جرى تحميلها من قبل 37 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي».