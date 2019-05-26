علي عدنان يسجل اول اهدافه في الدوري الاميركي

بغداد ـ الصباح الجديد:

تمكن لاعب المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس، علي عدنان، من تسجيل هدفه الاول في الدوري الاميركي MLS.فانكوفر استضاف فريق دالاس على ملعب سوانغارد، ضمن منافسات المجموعة الغربية من الدوري الاميركي.

وسجل نجم المنتخب الوطني علي عدنان هدفه الاول في الدوري الاميركي، بعدما استطاع ان يتجاوز لاعبين من دالاس قبل ان يسكن الكرة بيمينه في اعلى الزاوية اليسرى لمرمى دالاس في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

فرحة علي عدنان لم تكتمل، حيث تعرض اللاعب للاصابة اجبرته على مغادرة الميدان في الدقيقة 42 ليدخل بدلاً عنه اللاعب فيكتور جيرو وكانت النتيجة تشير الى تقدم فانكوفر بهدفين لهدف.. وكالعادة، اداء عدنان كان مميزاً، حيث حصل على تقييم 7.9 من 10.