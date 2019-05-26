القوة والإرادة والمثابرة والأمل ابرز مواصفات حماة الشباك

ضربة حرة في عرين حارس المرمى .. بسام محمد:

بغداد ـ حنان تركي الشمري

برغم بداياته لاعباً وسط الميدان، اختار بسام محمد مركز حراسة المرمى ليثبت قدارته، عشقه لمركز حماية الهدف، اسهم في اندفاعه ليحقق النجاح مع فريقه الشعبي الاخوة.. عن طموحاته واحلامه حرصنا ان نضيفه في اللقاء التالي الذي بدا فيه متحدثا عن ممارسته للكرة، فقال:

البداية كانت عندما كنت صغيرا اعشق الكرة وبداية كرة القدم بالنسبة لي شخصيا هي هواية، انطلقت عن طريق اللعب في الفرق الشعبية ثم الأندية وفي المدرسة.. كنت أعشق مركز حارس مرمى لأن هذا الطموح يمثل شخصيتي في الرياضة، ومن هنا انطلقت للعمل والجهد والامتياز في المباريات التي اشتركت فيها، لكي أحقق هدف النجاح.

يواصل حديثه، فقال: لقد خضت اللعب في وسط الملعب.. لكن ان يستهويني الوقوف بين الخشبات الثلاث واون حارس مرمى وفعلا اقتنع الكثير من المدربين واللاعبين بفكرتي بعد ان اعجبوا بادائي الناجح كحارس مرمى وحمدا لله ها انا امارس حراسة المرمى بكل نجاح، سيما ان البطولة الحالية التي يشارك فيها فريقنا ضمن بطولة بغداد السلام الرمضانية نلت في احدى المباريات جائزة أفضل لاعب لتؤكد مقدرتي في الوقوف بجدارة في الدفاع عن الشباك.

وعن المشكلات التي واجهته، اوضح قائلا:

بكل تأكيد، المشكلات واردة في حياة أي إنسان وخاصة الرياضي الذي يواجه مشكلات لا حصر لها، سواء من مدربين أو حتى الزملاء. وهي طبيعية لأن المجال الرياضي بالذات ساحة منافسة، لا يمكن السيطرة عليها.

اما عن الأندية التي مثلها واللاعبين الذين تأثر بهم، قال حارس امرمى بسام محمد : مثلت عدت اندية بإشراف وتدريب الكابتن باسم خميس اذ مثلت اندية النفط ونادي الإسكان، وتاثرت بالعديد من الابطال حيث تأثرت اكيد بالمدرب ثائر خليل مدرب اكاديميه اسود الرافدين الذي اكن له الكثير من الحب والاحترام والتقدير وايضا عمرخميس لاعب نادي الزوراء احترامي وتقديري لجميع من تعاملت معهم.

وعن مواصفات حارس المرمى المتميز، اشار إلى ان حارس المرمى، يجب أن يتحلى بها القوة، الإرادة، المثابرة، الأمل، النجاح، وغيرها من مقومات النجاح .

واشاد بفريقه الشعبي الاخوة .. منوها، إلى ان التشكيلة التي تدافع عن ألوان الفريق تضم مجموعة منسجمة في مقدمتها ثائر خليل ومحمد خليل وهناك العديد من الوجوه الفنية والرياضية التي تلعب ضمن صفوف الفريق نفسه، منهم الفنانين غسان اسماعيل و أمير عبدالحسن ورسلان حداد وحيدر عبدثامر واللاعبين نورصبري ووليد خالد وسجاد حسين وباسم خليل.

وقدم الحارس الشاب، بسام نصيحته للطاقات الواعدة، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الغرور لانه قاتل الابداع والانتحار البطيء للرياضي الطموح .

مختتما حديثا، ان هواياته الأخرى، هي : تصفح المواقع الالكترونية وقراءة الكتب .