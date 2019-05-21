وزير الشباب والرياضة: زيارتي إلى إسبانيا كانت ناجحة

إعلام الشباب والرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض عقب لقائه رئيس نادي ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز في العاصمة الاسبانية مدريد ان العراق سيستقبل كبريات الاكاديميات والمدارس الرياضية، بهدف خدمة المواهب والشباب للانطلاق صوب عالم الاحتراف، مبينا انه سيطلع على البنى التحتية للنادي الملكي، ويسعى للتنسيق مع الشركات الاسبانية التي ترغب العمل في العراق وعرضت خدماتها لبناء منشآت رياضية فيه، ولن يقتصر التعاون على كرة القدم فقط، بل سيشمل كرة السلة ايضاً، إذ نسعى أيضاً الى اعادة التواصل مع مجتمعات العالم عبر الرياضة.

واضاف “رياض ” ان الزيارة التي جاءت بناءً على دعوة رسمية من نادي ريال مدريد كانت ناجحة، وتم خلالها ايضاً زيارة نادي اتلتيكو مدريد، ووضع اللمسات الاولى لـ عمل مشترك مستقبلاً، ونسعى ايضاً لـ عمل مستقبلي مشترك مع نادي برشلونة، موضحا أنه سيتم مناقشة العديد من الامور خلال هذه الزيارة، هدفها الاساس نقل الصورة الحقيقية عن واقع الشباب العراقي.

وأشار السيد الوزير الى ان الزيارة لا علاقة بدعوة ريال مدريد للاطفال الاربعة، كونهم تلقوا دعوة خاصة من المؤسسة المجتمعية للنادي وسيتوجهون الى ريال مدريد منتصف شهر حزيران المقبل، بعد اتمام سمات الدخول الى اسبانيا، وعلى الرغم من ذلك كنت حريصاً خلال تواجدي في مدريد على اللقاء بالمؤسسة المجتمعية لاكمال ترتيبات الزيارة.

إعلام الشباب والرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض عقب لقائه رئيس نادي ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز في العاصمة الاسبانية مدريد ان العراق سيستقبل كبريات الاكاديميات والمدارس الرياضية، بهدف خدمة المواهب والشباب للانطلاق صوب عالم الاحتراف، مبينا انه سيطلع على البنى التحتية للنادي الملكي، ويسعى للتنسيق مع الشركات الاسبانية التي ترغب العمل في العراق وعرضت خدماتها لبناء منشآت رياضية فيه، ولن يقتصر التعاون على كرة القدم فقط، بل سيشمل كرة السلة ايضاً، إذ نسعى أيضاً الى اعادة التواصل مع مجتمعات العالم عبر الرياضة.

واضاف “رياض ” ان الزيارة التي جاءت بناءً على دعوة رسمية من نادي ريال مدريد كانت ناجحة، وتم خلالها ايضاً زيارة نادي اتلتيكو مدريد، ووضع اللمسات الاولى لـ عمل مشترك مستقبلاً، ونسعى ايضاً لـ عمل مستقبلي مشترك مع نادي برشلونة، موضحا أنه سيتم مناقشة العديد من الامور خلال هذه الزيارة، هدفها الاساس نقل الصورة الحقيقية عن واقع الشباب العراقي.

وأشار السيد الوزير الى ان الزيارة لا علاقة بدعوة ريال مدريد للاطفال الاربعة، كونهم تلقوا دعوة خاصة من المؤسسة المجتمعية للنادي وسيتوجهون الى ريال مدريد منتصف شهر حزيران المقبل، بعد اتمام سمات الدخول الى اسبانيا، وعلى الرغم من ذلك كنت حريصاً خلال تواجدي في مدريد على اللقاء بالمؤسسة المجتمعية لاكمال ترتيبات الزيارة.