وزير الاقتصاد الفرنسي: اليورو مهدد اليوم أكثر من أي وقت

الصباح الجديد – وكالات:

عد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير امس الثلاثاء في تصريح صحافي أن اليورو «لم يكن يوماً مهدداً كما هو عليه اليوم»، بسبب الأزمة الاقتصادية القائمة نتيجة الحروب التجارية، ورغبة بعض القادة الأوروبيين بوقف التعامل بالعملة الموحدة.

وقال لومير خلال لقاء مع الصحافة الدبلوماسية في باريس: «هناك من يعتقدون مثلي أن اليورو بات مهدداً، وهو بالفعل لم يكن يوماً مهدداً كما هو عليه اليوم»، مشيراً إلى «خطر تضخم قيمة الأصول وعودة الأزمة المالية».

واعتبر أن «عملتنا الموحدة مهددة خصوصاً لأسباب سياسية، لأن العديد من القادة الأوروبيين لا يخفون رغبتهم بالتخلص من اليورو». وأضاف: «مع أنهم لا يضمّنون ذلك في برامجهم الانتخابية، فقد استمعت بانتباه إلى نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني في روما عندما قال اليورو سيموت بالفعل. لا يمكن تسمية ذلك بالدعم القوي لعملتنا الموحدة».

وتابع لومير: «سالفيني، وبدعم من مارين لوبن ومن أطراف محافظة راديكالية أخرى في أوروبا، اتخذوا خياراً واضحاً، هو إلغاء اليورو وعودة العملات الوطنية». ويأتي حديث لومير قبل أيام من انتخابات أوروبية قد تشهد اختراقاً لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، وفق استطلاعات.

وقال لومير إن العملة الموحدة تواجه صعوبات «بسبب احتمال وقوع أزمة اقتصادية نتيجة الحروب التجارية بين الصين والولايات المتحدة». ودخل النزاع التجاري الأميركي-الصيني مرحلة جديدة الأسبوع الماضي، مع منع الأميركيين من الاستفادة من تقنيات شركة «هواوي» الصينية، ثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم.

وأضاف لومير: «نحن أمام لحظة الحقيقة. اللعبة الاستراتيجية واضحة، فالولايات المتحدة لا تريد نجاح الصين في تعزيز سيطرتها على العالم في القرن الـ21، وهي تعمل على منع ذلك مستخدمة كل قواها». وتابع: «الصين تريد استبدال النظام التعددي العالمي الذي أقيم بعد عام 1945، بنظام تعددي آخر محوره طرق الحرير، وتعتبر أن تصاعد قوتها الاقتصادية والتكنولوجية والمالية يجب أن يترجم سياسياً في نظام عالمي سياسي جديد».

ويهدف مشروع طرق الحرير الجديدة الذي يضم استثمارات بمئات بلايين الدولارات إلى إعادة بناء البنية التحتية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، لكن منتقديه يرون أن خلفه أهدافاً توسعية.

وتريد باريس من جهتها تعزيز منطقة اليورو وتعتمد على «قرارات ملموسة» ستتخذ «بسرعة» بعد الانتخابات الأوروبية. ولذلك، ستقدم مع برلين «ورقة مفصلة حول تشغيل موازنة منطقة اليورو» أواخر حزيران (يونيو) إلى بروكسيل، وفق لومير.

وتريد باريس تعزيز دور اليورو الذي انطلق قبل 20 عاماً، «كعملة احتياطات دولية مثل الدولار والعملة الصينية في السنوات المقبلة»، بحسب الوزير الفرنسي.