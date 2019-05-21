وأين الصدق السياسي ؟

-1-

لكلمة الصدق رنينُها المتميّز في الأسماع ، وايحاءتها الثرة : بقوة الشخصية ، وعمق النزعة الأخلاقية ، والبعد عن كل مظاهر الازدواجية…

-2-

والسؤال الآن :

هل الصدق مطلوب في الكلام فقط

أم انه مطلوب في كل المجالات ؟

والجواب :

ان الانسان الرساليّ لا بد ان يكون :

1 – صادقا مع ربه

2 – صادقا مع نفسه

3 – صادقا مع أهله وناسه

-3-

الصدق مع الله يعني صدق العبودية .

والعبودية الصادقة تملي على الانسان ان يدور مدار التنفيذ الدقيق لكل ما أمر به الخالق أو نهى عنه

بمعنى :

أنْ يكون له الحضور المكثّف في ساحة أداء الواجبات، وأنْيغيب

عن كل مشاهد العصيان والتمرد والجحود …

والملاحظ :

اننا جميعا ندعّي الصدق في علاقتنا بالله سبحانه، ولكنّ الصادقين قليلون.

والاّ فبماذا تفسّر شيوع الجرائم والمعاصي ؟

وبماذا تفسّر حالات التبذل والانفلات السلوكي ؟

وبماذا تفسّر التذبذب في المواقف ؟

يقول الشاعر :

لكَ ألفُ معبودٍ مطاعٍ أمرُه

دُونَ الالهِ وتدّعي التوحيدا

ويأتي شهر الصيام ليوفر لنا فرصة الصدق مع الله، من خلال الصيام، هذه العبادة السرية التي تعلمك على أنْ تكون قوىّ الارادة ، صلب العزم ، مقاوماً لكل الاغراءات،صادقاً في البعد عن كل المفطرّات .

-4-

والصدق مع النفس : يعني الاستقامة وطهارة الضمير ونقاء السلوك …

فلا يسوغ ان يكون انتمائي للاسلام شكليا ، لا يحمل منه الا اسمه ، بينما تغيب في المسيرة الحياتية كل المؤشرات الدالة على الصدق

تقول اني صادق القول وانت كذوب ..!!

تقول اني أفي بالعهود وأنت تنقض العهود واحداً بعد واحد

تقول لاخيك :اني أحبك وانت تكيد له وتعمل للايقاع به ..!!

تقول : اني ملتزم بالاداء لواجباتي الوظيفية ، وانت لا تؤدي منها الا القليل ..!!

-5-

وأما الصدق الاجتماعي فهو يعني الصدق مع الاهل والاولاد ، ومع الأخوة في الدين ، وسائر الناس باعتبارهم أخوة في الخَلْق ..

لقد كان الرسول (ص) معروفاً قبل البعثة بأنه ( الصادق الأمين) …

ولاهمية الصدق الاجتماعي برزت هاتان الصفتان والاّ فانّه(ص) كان مجمعا للفضائل ومكارم الاخلاق .

وكثيرا ما يُطلب منك أن تملأ ( استمارات معيّنة ) للتعرف على بعض المعلومات المتعلقة بشخصيتك … فهل تلتزم الصدق في الجواب ؟ أم أنَّك تكتب بما تظنه يكفي للقبول بما تريد بعيداً عن الحقيقة ؟

ويؤسفنا ان نقول :

لقد حلّ ( الكذب) محلّ (الصدق) في معظم تعاملاتنا الاجتماعية

وهذا مؤشر خطير على تدني المنسوب الاخلاقي .

قال الشاعر :

واذا أصيب القوم في أخلاقهم

فأقم عليهم مأتما وعويلا

-6-

واذا كان السياسيون في العالم مشهورين بعدم الصدق ، فانّ سياسيْ الصدفة في (العراق الجديد) قد بلغوا الغاية في الضبابية، وحجب الصورة الصادقة عن المواطنين ، يحلفون على انهم يعملون بكل تفانٍ واخلاص من اجل الوطن والمواطنين ،ولكنهم يحصرون مهامهم بذواتهم وكتلهم ومصالحهم ،غير مكترثين بالقسم الشرعي وغير عابئين بمن أوصلهم الى مواقعهم ، الأمر الذي ملأ القلوب ألما ، والنفوس أسفا ، ولا حول ولا قوة الاّ بالله العلي العظيم .

-7-

ومن الجميل هنا ان ننقل لكم نادرة تاريخية تحث على الصدق وتدل على أنَّ الصادق هو الفائز .

جاء في التاريخ :

ان ابن ميّادة – وهو شاعر معروف – دخل على احد أعمام المنصور ( جعفر بن ابي سليمان ) فمدحه بأبيات فأمر له بمئتي ناقة ، فأخذ ابن ميادة يده قَبَّلَها وقال :

والله ما قبّلتُ يد قرشي غيرك الاّ يد هشام بن عبد الملك، فقال له جعفر :

تلك يدٌ ما قبّلتَها لله ، فقال :

ويدُكَ واللهِ ما قبّلتُها لله، فقال له جعفر :

والله لا ضرّك الصدق عندي، ادفعوا له مائة ناقة أخرى

وهكذا يجب ان يكون التعامل مع ذوي اللهجة الصادقة .

حسين الصدر