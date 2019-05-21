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الزراعة: تسويق أكثر من 27 إلف طنا من الحنطة والشعير في كربلاء

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بغداد – الصباح الجديد :

اعلنت مديرية زراعة كربلاء ، الثلاثاء، عن بلوغ الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير الى منافذ التسويق لاكثر من 27379 لغاية اللحظة .

وقالت المديرية في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان “الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير الى منافذ التسويق بلغت اكثر من 27379 طنا لغاية الان”.

واضاف ان “عملية تسويق محصول الحنطة تتم عبر منفذ الشركة العامة لتجارة الحبوب فرع كربلاء”، مبينة ان “عملية الحصاد والتسويق مستمرة”.

وتوقعت المديرية” تسويق اكثر من 56 الف طن من محصول الحنطة هذا العام ضمن الخطة الزراعية بعد موافقة وزارتي الزراعة والتجارة على استلام كميات الحنطة المنتجة خارج الخطة “

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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