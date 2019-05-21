  • الأربعاء , 22 مايو 2019
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النقل: ٨٧ ألف رحلة جوية في الاجواء العراقية خلال الربع الاول للعام الحالي

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، ان اكثر من 87 ألف رحلة جوية شهدت الاجواء العراقية خلال الربع الاول من العام الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، حققت ما يزيد على ٨٧ ألف رحلة عن عدد الطائرات العابرة والهابطة والمغادرة للاجواء العراقية خلال الربع الاول لعام ٢٠١٩”.

وبينت “بلغ عدد الطائرات العابرة لاجوائنا ٥٤ ألف رحلة، وعدد الطائرات المغادرة اكثر من ١٧ ألف رحلة، والطائرات الهابطة في المطارات العراقية أكثر من ١٦ ألف رحلة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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