ميسي أفضل هداف في الدوري الإسباني للمرة السادسة في تاريخه

رفع رصيده إلى 36 هدفا في الدوري و50 في جميع المسابقات

العواصم ـ وكالات:

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة المتوج بطلا للمرة الثانية تواليـا والرابعة في المواسم الخمسـة الأخيرة، لانهاء الدوري بتعادل خارج ملعبه مع إيبار 2-2، في المرحلة الثامنـة والثلاثيـن الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ليونيل ميسي هدفي النادي الكاتالوني،

مؤكدا جدارته بنيل لقب الهداف للمرة الثالثة تواليـا والسادسة في مسيرتـه الرائعة.

ورفع ميسي بهدفيه اللذيـن سجلهما في غضون دقيقتيـن (31 و32) رصيـده الى 36 هدفـا في الدوري و50 في جميع المسابقات،

بعد أن افتتح لاعب برشلونـة المعار الى إيبار مارك كوكوريـا التسجيل (20) ثم عادل زميله الأرجنتيني الآخر بابلـو دي بلاسيس في الدقيقـة الأخيـرة من الشوط الأول بفضل خطأين من حارس النادي الكاتالوني الهولنـدي ياسبر سيليسن.

ويتجه ميسي لنيل الحـذاء الـذهبي لأفضل هدافي البطـولات الأوروبـيـة الـمحليـة،

والتهديد الوحيد قادم مـن مهاجم باريس سان جرمـان الفرنسي بطل العالم كيليـان مبابـي الذي تبقـى لـه مبـاراة واحدة لمحاولة تعويض فـارق الأهداف الأربعـة الـذي يفصلـه عـن أفضـل لاعــب في العالـم خمــس مـرات.

وبإمكـان ميسي أن يعزز سجلـه الإجمالي لهذا الموسم لأن مهمة برشلونة لم تنته عند مباراة إيبار الذي نجح للمرة الأولى في تجنب الهزيمة أمام برشلونة من أصل 10 بينهما في الدوري حتى الآن،

إذ أنه مدعو ورفاقه الـى مواجهـة فالنسيا السبت المقبـل في نهائـي مسابقـة الكأس التي احتكرها النادي الكاتالوني في المواسم الأربعـة الماضية.

هذا واختتم برشلونـة بطل الدوري الإسباني هذا الموسم مشواره في المسابقة بتعـادل خارج ملعبه أمام إيبار بنتيجة (2-2)، أول أمس، ضمن منافسات الجولة 38 من المسابقة.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مارك كوكورييا بالدقيقة 20 ثم رد ليونيل ميسي بثنائية بالدقيقتين (31 و32)،

وعادل بابلو دي بلاسيس الكفة بهدف ثان لإيبار بالدقيقـة (45)..

ورفـع برشلونة رصيده إلى 87 نقطـة في الصدارة،

فـي حيـن يقبـع إيبار في المركـز الـ12 برصيـد 47 نقطـة.