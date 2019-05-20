خطأ فادح جديد في آخر حلقات “صراع العروش”

الصباح الجديد – وكالات:

رصد متابعو المسلسل التلفزيوني الشهير “Game of Thrones” (صراع العروش) خطأ فادح آخر، في أحداث حلقته الأخيرة.

وشارك معجبو المسلسل، عبر حساباتهم، لقطة من المسلسل يجلس فيها بعض أبطاله في أحد المشاهد، وتظهر زجاجة مياه بلاستيكية خلف قدم أحدهم.

ويأتي اكتشاف الخطأ هذا بعدما فوجئ المشاهدين في إحدى حلقات الموسم الثامن والأخير بظهور كوب من قهوة “ستاربكس” العالمية على الطاولة أمام إحدى الشخصيات الرئيسة للمسلسل، “دنيريس تارغيريان”، أو “أم التنانين”، عندما اجتمع أبطال العمل للإحتفال بالنصر على “ملك الليل”.

واعتذر فريق المسلسل عن ظهور الكوب، وأكدت الشركة في بيان لها على أن وجود كوب القهوة في المشهد كان خطأ، وأضافت مازحة أن دنيرس قد طلبت كوبا من الشاي”.

واستمرت الحلقة الأخيرة من مسلسل العصور الوسطى الخيالي نحو ساعة و20 دقيقة وأنهت حكاية أكثر من 12 شخصية وحبكة شائكة. والمسلسل مقتبس عن روايات جورج آر.آر. مارتن. وحاز المسلسل على العديد من جوائز إيمي التلفزيونية، بينها جائزة أفضل مسلسل درامي.