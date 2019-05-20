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الجمارك تعيد شحنة أغلفة تستخدم بالغش التجاري في منفذ زرباطية الحدودي

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بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن حجز شحنة أغلفة تستخدم في الغش التجاري، وشحنة اخرى من العسل الطبيعي، في مركز كمرك زرباطية الحدودي بمحافظة واسط.

وقالت في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “مركز كمرك زرباطية شكل لجنة مشتركة مع الجهات الامنية بناء على معلومات مسبقة من ممثل مكتب جهاز المخابرات الوطني، حيث تم الكشف على عجلتين محملتين بأكثر من 200 كغم من العسل الطبيعي، بدون أوراق رسمية”.

واشارت الى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقأ للضوابط والتعليمات النافذة”، مضيفة أن “ذات المنفذ قام ايضا بإعادة اصدار ارسالية محملة بأغلفة فارغة من الكارتون لم يذكر عليها وسم (صنع في العراق) وهو ما يخالف التعليمات والضوابط النافذة لكونها تستخدم في عمليات الغش التجاري”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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