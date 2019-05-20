الموارد المائية تنجز تقوية السداد الفيضانية في صلاح الدين

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، ان تشكيلات الوزارة في صلاح الدين وضمن خلية الازمة انجازها تقوية السداد الفيضانية في المحافظة.

وذكر المديرية في بيان تلقته” الصباح الجديد ” ان المديريو انجزت اعمال تقوية السداد الترابية لقناة البو عجيل وسداد سموم العباسية والتكهفات الحاصلة للقناة الناقلة الثرثار _ دجلة في الكم 22 وكذلك استمرار معالجة الثغرات الموجودة في السداد لحماية الاراضي الزراعية في العلم وناحية دجلة ضمن قاطع الزلاية بالاضافة الى فتح الاختناقات في وادي ام الشبابيط ووادي الجرناف في قضاء الشرقاط

اضاف ان تشكيلات تواصل العمل في تقوية السداد الواقية بين مدينة سامراء باتجاه ناحية دجلة ومعالجة كسرة في المحطة (00+50) من القناة الناقلة من مؤخر سدة سامراء باتجاه بحيرة الثرثار وبطول 60م وعرض 15 م وعمق 12م لغرض تأمين ايصال الموجات الفيضانية الى بحيرة الثرثار بشكل منظم وامن لخزنها والاستفادة منه في المواسم الزراعية لاحقا وحيث الخطط والبرامج الاروائية الموضوعة من قبل الوزارة .