تحرير مخطوف في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس السبت، تحرير مواطن بعد نصف ساعة من اختطافه شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، اطلعت عليه ” الصباح الجديد” أنه “وبعد ورود معلومات تفيد بوجود حالة خطف على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من الفرقة الاولى شرطة اتحادية، والتوجه للمكان المحدد واثناء جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم كشف موقع الجناة (الخاطفين) واستدراجهم لكمين محكم نصب لهما واعتقالهما بالجرم المشهود وتحرير المختطف بوقت قياسي خلال “نصف ساعة”.

وأضاف انه “تم ضُبط بحوزتهما عجلة نوع (النترا) بدون لوحات مرورية وبنادق عدد (٢) ومسدس واحد وذلك ضمن منطقة الكمالية شرقي العاصمة”، مؤكدا انه “تم إحالة الملقى القبض عليهما والمضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما”.