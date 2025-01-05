أحكام قضائية بحق مدانين بأعمال غير مشروعة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، أول أمس الجمعة، صدور احكام قضائية بحق مدانين يقومون بإدارة شبكات للتسول والأعمال غير المشروعة، تم القبض عليهم في بغداد جانب الرصافة.

وذكرت في بيان تلقته “الصباح الجديد” أنه “في إطار الجهود الاستثنائية التي تبذلها وكالة الاستخبارات للحد من ظاهرة التسول، وبعمليتين منفصلتين نفذتها مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر مكنتها من تفكيك شبكات لإدارة التسول، يعملون على استدراج الأطفال واستغلالهم في عمليات التسول وقضايا اخرى غير مشروعة. في جانب الرصافة”.

وأضافت أن “هذه العملية تمت استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة مكنتها من الوصول الى المتهمين القائمين على إدارة هذه الشبكات والقاء القبض عليهم والبالغ عددهم (6) متهمين وتحرير الضحايا منهم بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية”. مبينة أنه “لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بإدارة هذه الشبكات لغرض جمع الأموال”.

وأوضحت أنه “عند استكمال الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة، أصدرت احكامها القضائية بالسجن (10) سنوات بحق المدانين بإدارة تلك الشبكات”.

ودعت وكالة الاستخبارات حسب البيان المواطنين للإبلاغ عن مثل هذه الحالات بالاتصال على الخط الساخن المجاني (911).