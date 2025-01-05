التصنيع الحربي: قرار تسليم الحديد والسكراب يحقق 4 فوائد

بغداد – الصباح الجديد

أكدت هيئة التصنيع الحربي أن قرار مجلس الوزراء بتسليم حديد وسكراب الوزارات للهيئة سيحقق 4 فوائد داعمة للصناعة الوطنية.

وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي حسن : إن “موافقة مجلس الوزراء على بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، مادة النحاس والألمنيوم والرصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن وهيأة التصنيع الحربي مقابل ثمن، قرار مهم لدعم عمل التصنيع لتوفير المواد الاولية الداخلة في الانتاج”.

وأضاف، أن “القرار يوفر استقلالية دون الرجوع الى الشركات الاحتكارية المنتجة للمواد الداخلة في صناعة الاعتدة والذخائر إضافة الى توفير العملة الصعبة واختصار الوقت وتحقيق دافع الاعتماد على الصناعة الوطنية” .

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن آليات التعامل مع الحديد والسكراب ومخلفات المعادن الملونة والحربية ألزم الوزارات والأجهزة الأمنية الأخرى، والجهات غير المرتبطة ببيع مادة النحاس والألمنيوم والرصاص إلى وزارة الصناعة والمعادن وهيئة التصنيع الحربي مقابل ثمن، أو مقايضتها بما متوفر لدى كل منها من منتجات، بالإضافة إلى بيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (باستثناء الوزارات والجهات الأمنية والعسكرية)، سكراب الحديد (ذا الطابع المدني)، إلى شركات وزارة الصناعة والمعادن بثمن”.